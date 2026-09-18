IA, ricercatori indipendenti riescono a violare sistema OpenAI con il rivale Claude

Sull'altro fronte, intanto, nuovi aggiornamenti. Più di un quarto delle attività di ricerca e sviluppo di Anthropic è ormai guidato dal chatbot Claude, una quota salita da zero in pochi mesi e che segnala i progressi verso sistemi di Ia capaci di contribuire al proprio stesso sviluppo, come scrive il Washington Post. Secondo Anthropic, una revisione interna delle attività di ricerca e sviluppo ha rilevato che Claude è in grado di "guidare" il lavoro nel 26% dei casi, con gli esseri umani limitati soprattutto alla supervisione e alle indicazioni generali. A febbraio la quota era pari a zero.