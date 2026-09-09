Intelligenza artificiale, Giorgia Meloni: "Potenzialità straordinarie ma anche enormi rischi"

A partire dal 7 settembre 2026 il programma di Canale 5 "Forum" ha introdotto un robot umanoide di nome Jeeves come assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli, una svolta epocale per la TV italiana che porta l'IA in uno studio televisivo. Dietro questo particolare progetto ci sono giovani ingegneri italiani.

Durante la puntata del 9 settembre di "Forum" è intervenuta con un messaggio Giorgia Meloni proprio per parlare del tema. "In questi quarantadue anni "Forum" ha sempre raccontato i cambiamenti della nostra società - ha detto la premier - lo ha fatto con un linguaggio chiaro che serve anche per spiegare anche i temi più difficili".

"Vi voglio ringraziare perché è una scelta che confermate anche quest'anno affrontando un tema che ci sta, mi sta particolarmente a cuore - ha proseguito la presidente del Consiglio - la più dirompente rivoluzione del nostro tempo, l’intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, del resto è stata una priorità della nostra presidenza del G7 con la storica presenza di Papa Francesco".