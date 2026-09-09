Intelligenza artificiale, Giorgia Meloni: "Potenzialità straordinarie ma anche enormi rischi"

A partire dal 7 settembre 2026 il programma di Canale 5 "Forum" ha introdotto un robot umanoide di nome Jeeves come assistente e valletto della conduttrice Barbara Palombelli, una svolta epocale per la TV italiana che porta l'IA in uno studio televisivo. Dietro questo particolare progetto ci sono giovani ingegneri italiani.
Durante la puntata del 9 settembre di "Forum" è intervenuta con un messaggio Giorgia Meloni proprio per parlare del tema. "In questi quarantadue anni "Forum" ha sempre raccontato i cambiamenti della nostra società - ha detto la premier - lo ha fatto con un linguaggio chiaro che serve anche per spiegare anche i temi più difficili".
"Vi voglio ringraziare perché è una scelta che confermate anche quest'anno affrontando un tema che ci sta, mi sta particolarmente a cuore - ha proseguito la presidente del Consiglio - la più dirompente rivoluzione del nostro tempo, l’intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, del resto è stata una priorità della nostra presidenza del G7 con la storica presenza di Papa Francesco".
"Oggi l’Italia è tra le prime nazioni d'Europa ad aver approvato una legge organica sull’intelligenza artificiale che porta con sé delle potenzialità straordinarie, il punto però è che porta con sé anche enormi rischi", ha aggiunto la premier.
"Pensate all'impatto sui diritti, sulla democrazia, in un mondo nel quale è sempre più difficile distinguere quello che è vero da quello che è falso - ha spiegato Giorgia Meloni - e poi le pesanti conseguenze che si rischiano sul mercato del lavoro perché questa rivoluzione, a differenza delle altre, sostituisce l’uomo non nel lavoro fisico ma nell’intelletto, rischia di spazzare via decine di milioni di posti lavoro concentrando sempre di più le ricchezze in poche mani, quindi noi ci troviamo a un bivio, scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo".
"Questo governo ha scelto la prima strada - ha spiegato la premier - per uno sviluppo dell’intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona e i suoi diritti, la sua dignità, quindi da una parte serve svilupparla ma dall’altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo".
"Penso che questo sia un dibattito molto affascinante anche per una trasmissione come "Forum" che ci consente di divulgare una materia così complessa", ha concluso la presidente del Consiglio.