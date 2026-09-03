"Forum", Barbara Palombelli presenta Jeeves: il robot umanoide è la novità della stagione

Si tratta di una novità per la televisione italiana: "Davvero dobbiamo avere di questi personaggi?", è la domanda della conduttrice al pubblico nel promo in onda sulle reti Mediaset. Il robot sarà una sorta di assistente valletto, che affiancherà Palombelli per tutta la prossima edizione. Dietro questo particolare progetto, racconta Palombelli, ci sono giovani ingegneri italiani. Nel filmato, si vede l'umanoide dirigersi verso il centro dello studio e salutare la giornalista: "Ciao Barbara, sono Jeeves, il tuo assistente".