"Forum", Barbara Palombelli presenta Jeeves: il robot umanoide è la novità della stagione

Si chiama Jeeves ed è un robot umanoide. Sarà l'assistente di Barbara Palombelli nella nuova edizione di "Forum", al via su Canale 5 a partire dal prossimo 7 settembre.
Si tratta di una novità per la televisione italiana: "Davvero dobbiamo avere di questi personaggi?", è la domanda della conduttrice al pubblico nel promo in onda sulle reti Mediaset. Il robot sarà una sorta di assistente valletto, che affiancherà Palombelli per tutta la prossima edizione. Dietro questo particolare progetto, racconta Palombelli, ci sono giovani ingegneri italiani. Nel filmato, si vede l'umanoide dirigersi verso il centro dello studio e salutare la giornalista: "Ciao Barbara, sono Jeeves, il tuo assistente".
Per Palombelli si tratta della quattordicesima stagione alla guida del programma, che raggiunge così la sua 42esima edizione: la novità più curiosa è stata appena svelata, ora sarà interessante capire come Jeeves si muoverà tra i casi che verranno affrontati in studio, regalando approfondimenti e siparietti magari inaspettati.