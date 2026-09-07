"Forum", Barbara Palombelli presenta il robot Jeeves: "Tutti i miei sistemi sono operativi al 100%"

Sviluppato e gestito da un team di ingegneri italiani, Jeeves non è soltanto un elemento scenico, ma un’occasione per affrontare il tema dell’intelligenza artificiale e del suo rapporto con l’essere umano: una tecnologia da temere o un supporto utile? La sua presenza in studio apre inevitabilmente interrogativi e curiosità, che la trasmissione promette di esplorare nel corso della stagione.