"Forum", Barbara Palombelli presenta il robot Jeeves: "Tutti i miei sistemi sono operativi al 100%"
Non si tratta soltanto un elemento scenico, ma di un’occasione per affrontare il tema dell’intelligenza artificiale e del suo rapporto con l’essere umano
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Lunedì 7 settembre segna un momento particolare per "Forum": dopo essere stato annunciato nei promo di lancio, il robot umanoide Jeeves fa il suo debutto nel ruolo di assistente di Barbara Palombelli, che torna alla guida del programma per il quattordicesimo anno consecutivo. La sua introduzione rappresenta una novità assoluta per il tribunale televisivo di Canale 5.
Sviluppato e gestito da un team di ingegneri italiani, Jeeves non è soltanto un elemento scenico, ma un’occasione per affrontare il tema dell’intelligenza artificiale e del suo rapporto con l’essere umano: una tecnologia da temere o un supporto utile? La sua presenza in studio apre inevitabilmente interrogativi e curiosità, che la trasmissione promette di esplorare nel corso della stagione.
In apertura di puntata, il robot si presenta al pubblico con un messaggio calibrato: "Sto benissimo e sono pronto per questa nuova stagione insieme a voi. Tutti i miei sistemi sono operativi al 100%". Pur non provando emozioni nel senso umano del termine, Jeeves ammette di percepire un livello di attenzione superiore alla norma, una sorta di 'emozione tecnica' che accompagna il suo debutto.
Spiega inoltre di non temere l’errore: il suo lavoro si basa sull’analisi di dati, leggi e orientamenti giurisprudenziali, elaborati con precisione e imparzialità. Il robot sottolinea che ogni decisione finale resta comunque nelle mani del giudice, rimarcando il proprio ruolo di supporto e non di sostituzione.