"Forum", la nuova stagione condotta da Barbara Palombelli riparte con una grande novità
Per la prima volta in tv, il robot umanoide "Jeeves". La sua presenza offrirà l’occasione per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale
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Da lunedì 7 settembre, alle ore 11.00 su Canale 5, torna in uno studio rinnovato “Forum”, seguito da “Lo Sportello di Forum” alle 14.00 su Retequattro. Alla guida, per il quattordicesimo anno consecutivo, la giornalista Barbara Palombelli, punto di riferimento del programma, che con autorevolezza e sensibilità accompagna il pubblico nel racconto delle vicende al centro del dibattito, offrendo uno sguardo attento sui temi di maggiore attualità e rilevanza sociale.
Grande novità di questa edizione è Jeeves, un robot umanoide gestito da ingegneri italiani che avrà il ruolo di “assistente”. La sua presenza offrirà l’occasione per approfondire il tema dell’intelligenza artificiale e interrogarsi sul suo rapporto con l’uomo: è davvero qualcosa da temere o può rappresentare un valido aiuto?
Spazio anche a un momento di confronto dedicato alle cause più complesse, in cui i temi di maggiore attualità e impatto sociale saranno approfonditi attraverso il dialogo tra generazioni diverse. Confermati i giudici: Annamaria Bernardini de Pace, Beatrice Dalia, Francesco Foti e Claudio Mattioli. Nella squadra di Forum, accanto a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, arrivano Anna Fusco e Flavia Squarcia.
I momenti di approfondimento restano curati da Giulia Lea Giorgi. Anche quest'anno saranno presenti gli uditori, giovani laureati in Giurisprudenza che si preparano all’esame da magistrato: seguono i casi e intervengono con osservazioni giuridiche. Nelle cause che coinvolgono minori, è prevista la figura dell’avvocato-curatore, che relaziona al giudice sulle condizioni dei ragazzi al centro della controversia.