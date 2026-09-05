"Forum", la nuova stagione condotta da Barbara Palombelli riparte con una grande novità

Spazio anche a un momento di confronto dedicato alle cause più complesse, in cui i temi di maggiore attualità e impatto sociale saranno approfonditi attraverso il dialogo tra generazioni diverse. Confermati i giudici: Annamaria Bernardini de Pace, Beatrice Dalia, Francesco Foti e Claudio Mattioli. Nella squadra di Forum, accanto a Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, arrivano Anna Fusco e Flavia Squarcia.