"Forum" di Barbara Palombelli chiude la stagione con ottimi ascolti

Si è chiusa mercoledì 27 maggio un'altra stagione di successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum” con Barbara Palombelli. L’appuntamento con il tribunale più longevo della tv italiana, anche quest’anno ha registrato ottimi risultati d’ascolto, confermandosi un cardine della programmazione del day time di Canale 5 e Retequattro.