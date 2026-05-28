Canale 5

"Forum" di Barbara Palombelli chiude la stagione con ottimi ascolti

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "Un appuntamento quotidiano di grande successo". Che a settembre si rinnova con puntate inedite e nuove storie

28 Mag 2026 - 13:18
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© Ufficio Stampa Mediaset

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Si è chiusa mercoledì 27 maggio un'altra stagione di successo per “Forum” e “Lo Sportello di Forum” con Barbara Palombelli. L’appuntamento con il tribunale più longevo della tv italiana, anche quest’anno ha registrato ottimi risultati d’ascolto, confermandosi un cardine della programmazione del day time di Canale 5 e Retequattro.

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La quarantunesima edizione di “Forum” su Canale 5, si è imposta nella propria fascia con una media del 19.1% di share e 1.331.000 telespettatori. Sempre molto bene anche “Lo Sportello di Forum” su Retequattro: media del 6.41% di share e 697.000 telespettatori.

In entrambe le trasmissioni, Barbara Palombelli, attraverso le storie di vita quotidiana dei protagonisti, affronta col suo stile giornalistico, rigoroso ma empatico, temi socialmente importanti che interessano e coinvolgono i telespettatori. A "Forum" si sono dibattuti temi di grande attualità con il contributo di giornalisti, scrittori e politici, chiamati a commentare le sentenze dei giudici, offrendo riflessioni ponderate anche sui temi più divisivi e contemporanei.

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“Forum” continua a essere un appuntamento quotidiano di grande successo - ha commentato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri -. "Un grazie speciale a Barbara Palombelli che, con la sua passione e sensibilità, riesce a raccontare storie vicine alla vita reale delle persone. Grazie anche a tutta la squadra autorale e produttiva".

“Forum” e “Lo Sportello di Forum” torneranno a settembre con puntate inedite, nuove storie e nuovi temi.

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