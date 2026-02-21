Tg4 Medicina Vet, al via su Retequattro la rubrica che dà voce ai veterinari con Elisa Triani
Ogni lunedì nell’edizione delle 12 uno spazio con professionisti in studio, consigli pratici e focus su benessere e prevenzione
Da lunedì 23 febbraio su Retequattro arriva “Tg4 Medicina Vet”, la nuova rubrica settimanale dedicata alla medicina veterinaria, in onda ogni lunedì alle 12 all’interno del notiziario di Retequattro e condotta da Elisa Triani. Uno spazio informativo pensato per chi vive con un animale e vuole prendersene cura in modo consapevole, con il supporto diretto di medici veterinari in studio. Prevenzione, alimentazione, comportamento, patologie comuni e cure innovative saranno al centro di un appuntamento fisso che punta a migliorare la qualità di vita di animali domestici, da allevamento ed esotici. Ospite della prima puntata Federico Massari, specialista europeo in chirurgia dei piccoli animali della Clinica veterinaria Nervianese di Milano.
Un appuntamento unico nel panorama televisivo
Prima di tutto la conduttrice Elisa Triani ci tiene a sottolineare che "l’idea di questa rubrica nasce dal direttore Andrea Pucci che ha voluto affidarmi questo spazio dedicato alla veterinaria, visto che già conduco la rubrica di medicina del Tg4". Andando nello specifico, questo progetto risponde a un’esigenza concreta: "La necessità di informare e parlare in tv, avendo per la prima volta in studio un medico veterinario esperto a nostra disposizione, è dettata anche dal fatto che, secondo gli ultimi dati Istat di dicembre 2025, quattro famiglie su dieci hanno almeno un animale domestico e questo dato è in continuo aumento". Dati che stimano la presenza di circa 25 milioni 500mila gli animali domestici nelle famiglie, con cani e gatti i più presenti, senza dimenticare pesci, uccelli, tartarughe e non solo. La prima puntata sarà introduttiva: "Spiegheremo perché si chiama "Vet" e quanto sia importante prendersi cura degli animali. Nelle prossime, ogni settimana affronteremo una tematica diversa e parleremo di un animale differente". La presenza costante di un professionista qualificato in studio rende questo spazio un unicum nel panorama dell’informazione televisiva: non solo divulgazione, ma confronto diretto, consigli pratici e indicazioni chiare per aiutare il pubblico a proteggere e conoscere meglio i propri animali, ogni giorno.