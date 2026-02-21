Tg4 Medicina Vet, al via su Retequattro la rubrica che dà voce ai veterinari con Elisa Triani

Prima di tutto la conduttrice Elisa Triani ci tiene a sottolineare che "l’idea di questa rubrica nasce dal direttore Andrea Pucci che ha voluto affidarmi questo spazio dedicato alla veterinaria, visto che già conduco la rubrica di medicina del Tg4". Andando nello specifico, questo progetto risponde a un’esigenza concreta: "La necessità di informare e parlare in tv, avendo per la prima volta in studio un medico veterinario esperto a nostra disposizione, è dettata anche dal fatto che, secondo gli ultimi dati Istat di dicembre 2025, quattro famiglie su dieci hanno almeno un animale domestico e questo dato è in continuo aumento". Dati che stimano la presenza di circa 25 milioni 500mila gli animali domestici nelle famiglie, con cani e gatti i più presenti, senza dimenticare pesci, uccelli, tartarughe e non solo. La prima puntata sarà introduttiva: "Spiegheremo perché si chiama "Vet" e quanto sia importante prendersi cura degli animali. Nelle prossime, ogni settimana affronteremo una tematica diversa e parleremo di un animale differente". La presenza costante di un professionista qualificato in studio rende questo spazio un unicum nel panorama dell’informazione televisiva: non solo divulgazione, ma confronto diretto, consigli pratici e indicazioni chiare per aiutare il pubblico a proteggere e conoscere meglio i propri animali, ogni giorno.