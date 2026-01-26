È in edicola “Amici Cucciolotti 2026”: festeggiati 20 anni di collaborazione con Enpa

È arrivato in edicola “Amici Cucciolotti 2026”, il nuovo album di figurine da collezione che festeggia i 20 anni di collaborazione tra l’Ente Nazionale per la Protezione Animali (Enpa) e “Amici Cucciolotti”. Il progetto è nato nel 2007, quando l’editore Dario Pizzardi ha inaugurato il marchio per creare una collezione di figurine che potesse contribuire a salvare gli animali. La scelta di collaborare con Enpa nasce dalla presenza delle migliaia di volontari dell’Ente che su tutto il territorio nazionale si impegnano per aiutare gli animali con cura e competenza. “Amici Cucciolotti ha scelto di accarezzare l’anima dei bambini e delle bambine da 0 a 100 anni in su, facendoli divertire con una collezione di figurine che li coinvolge a fare veramente del bene, per realizzare un futuro migliore attraverso le Missioni Possibili”, ha spiegato Pizzardi. ”Da 20 anni, insieme ai nostri collezionisti, abbiamo costruito una relazione aﬀettiva con i Supereroi dell’Ente Nazionale Protezione Animali, sostenendoli nel loro impegno quotidiano a difesa dei più fragili”.