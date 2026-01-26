È in edicola “Amici Cucciolotti 2026”: festeggiati 20 anni di collaborazione con Enpa
La collaborazione è nata nel 2007, quando l’editore Pizzardi ha inaugurato il marchio per creare delle figurine che contribuissero a salvare gli animali
© Ufficio stampa
È arrivato in edicola “Amici Cucciolotti 2026”, il nuovo album di figurine da collezione che festeggia i 20 anni di collaborazione tra l’Ente Nazionale per la Protezione Animali (Enpa) e “Amici Cucciolotti”. Il progetto è nato nel 2007, quando l’editore Dario Pizzardi ha inaugurato il marchio per creare una collezione di figurine che potesse contribuire a salvare gli animali. La scelta di collaborare con Enpa nasce dalla presenza delle migliaia di volontari dell’Ente che su tutto il territorio nazionale si impegnano per aiutare gli animali con cura e competenza. “Amici Cucciolotti ha scelto di accarezzare l’anima dei bambini e delle bambine da 0 a 100 anni in su, facendoli divertire con una collezione di figurine che li coinvolge a fare veramente del bene, per realizzare un futuro migliore attraverso le Missioni Possibili”, ha spiegato Pizzardi. ”Da 20 anni, insieme ai nostri collezionisti, abbiamo costruito una relazione aﬀettiva con i Supereroi dell’Ente Nazionale Protezione Animali, sostenendoli nel loro impegno quotidiano a difesa dei più fragili”.
Com’è fatto l’album 2026
L’album di quest’anno coinvolge i Cucciolotti Explorer in un viaggio alla scoperta delle Meraviglie della Natura. Nel corso dei 20 anni passati dal 2007 a oggi, la collaborazione ha permesso di portare 47 milioni di ciotole di cibo, 7.000 cucce termoisolanti per cani e gatti, cure e medicinali, un aiuto per l’ampliamento delle Oasi Enpa, decine di migliaia di libretti per insegnare ai bambini come convivere in maniera rispettosa con gli animali. Inoltre quest’anno, in occasione della ricorrenza, Amici Cucciolotti mette a disposizione 20 nuovi autoveicoli salva-animali per aiutare i volontari salvaguardare il benessere degli animali. “Vent’anni insieme non sono solo un anniversario, sono una storia fatta di fiducia, di sogni condivisi e oltre 2 milioni di vite salvate”, ha commentato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa. “Le nozze di porcellana con Amici Cucciolotti raccontano un legame prezioso, costruito giorno dopo giorno grazie all’energia visionaria di chi ha creduto che anche un gioco potesse cambiare il destino degli animali più fragili”.