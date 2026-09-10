"Le cose potrebbero essere presto fuori controllo": le dimissioni di un ricercatore di Anthropic

Dimissioni che fanno scalpore. Jacob Coxon, 27 anni, di professione ricercatore, ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Il motivo? Per non partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, nel timore che possano "sfuggire al controllo" e distruggere l'umanità. La notizia è stata rivelata dal Wall Street Journal, uno dei più importanti e diffusi quotidiani finanziari ed economici del mondo con base negli Stati Uniti.