Tribunale Usa: "Illegittimo il bando del Pentagono contro Anthropic"

L'inserimento di Anthropic nella "lista nera" del Pentagono è stato illegittimo. Lo ha stabilito la giudice Rita Faye Lin, della Corte per il Distretto settentrionale della California, secondo cui "gli atti incontestati dimostrano che le azioni contestate hanno costituito una ritorsione illegittima in violazione del primo emendamento e che ad Anthropic è stata negata la procedura prevista dal quinto emendamento prima dell'adozione del provvedimento restrittivo". Dagli atti, in base alla sentenza di quasi 60 pagine, la giudice, accogliendo le ragioni di Anthropic, descrive la restrizione nei suoi confronti "arbitraria e capricciosa".