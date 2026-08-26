Bill Gates lancia l'allarme sull'Ia: "Posti di lavoro a rischio, il 40% sia riservato agli umani"

Dopo un periodo travagliato per via del suo coinvolgimento nello scandalo di Jeffrey Epstein, Gates ha deciso di rompere il silenzio intervenendo sulla questione, perché l'intelligenza artificiale ha superato le sue aspettative e perché il settore ha ignorato alcuni eventi significativi - come la possibilità che l'Ia sfugga al controllo dei suoi creatori - che in passato avrebbero richiesto maggiore cautela. In un'intervista al New York Times, Gates ha infatti denunciato il settore tecnologico per minimizzare le minacce dell'Intelligenza artificiale solo per motivi economici. "In privato, chi capisce quanto questa tecnologia stia migliorando, è molto preoccupato", ha detto Gates, sottolineando come pochi nel settore tecnologico sono però disposti ad ammetterlo pubblicamente. "Ormai si dicono l'un l'altro: non dirlo, ci danneggia, in gioco ci sono i miliardi di dollari che stiamo cercando di raccogliere", ha aggiunto.

