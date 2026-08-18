OpenAI lancia "ChatGPT for Teens", versione del suo chatbot rivolta ai ragazzi tra i 13 e i 17 anni. Secondo l'azienda, questa versione del suo modelli di Intelligenza artificiale favorisce un utilizzo sicuro e un apprendimento più approfondito. Secondo la nota diffusa, il chatbot è dotato di controlli parentali potenziati, è progettato per promuovere un uso sano dell'IA e incoraggiare gli adolescenti ad apprendere e a pensare in modo critico.

