L'IA divora i libri cartacei: prima li sfrutta e poi li distrugge, ecco perché

Era ormai chiaro che qualcosa non quadrasse.Il sito statunitense 404 Media ha indagato venendosene fuori con un'ipotesi spaventosa e credibile insieme: le aziende di intelligenza artificiale starebbero acquistando in tutto il mondo tonnellate di vecchi libri e manuali fuori catalogo, per usarne i testi come dati di addestramento per le proprie IA. Non ci sono tuttavia solo i video di volumi squartati e ridotti a blocchi di fogli da scannerizzare a corroborare questa supposizione, ma anche quanto accaduto di recente. A inizio anno infatti il Washington Post aveva scoperto un piano di Anthropic, l’azienda che sviluppa il chatbot Claude, che sembrava uscita direttamente da un film di fantascienza distopica "scansionare e poi distruggere tutti i libri del mondo". Il progetto era noto internamente col nome di Project Panama ed era ovviamente stato mantenuto segreto dall'azienda. Anthropic ad ogni modo non sarebbe sola, visto che un altro recente articolo del Telegraph ha accusato la Silicon Valley di distruggere milioni di libri rari e di "fare a pezzi gli originali". Ma perché le società di intelligenza artificiale farebbero tutto questo?