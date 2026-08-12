La decisione di Anthropic: "Una filigrana invisibile per i testi scritti con l'Intelligenza artificiale"

Non è chiaro come funzionerà il contrassegno inserito da Claude. Anche perché, come riporta lo stesso colosso tecnologico, i sistemi di marcatura e rilevamento sono ancora in fase di sviluppo. Probabilmente, per individuare il watermark servirà uno strumento compatibile con C2PA o il sistema di rilevazione che Anthropic ha in programma, non il classico menù "proprietà". In pratica, con i testi generati dall'Intelligenza artificiale, il watermark resterà nella parte scritta quando questo viene copiata e incollata, perché insieme alle parole viene riprodotta anche la struttura che consente di riconoscerlo.