Destructive scanning, l'Ia minaccia il mercato dell'editoria: al macero milioni di libri per darli in pasto ai chatbot

Nel 2024 un gruppo di scrittori ha citato in giudizio l'azienda, sostenendo che Claude fosse stato addestrato sui loro libri senza permesso. A giugno il giudice ha stabilito che l'uso dei testi per l'addestramento non violava il copyright, ma ha giudicato illegale la modalità con cui l'azienda ha scaricato e archiviato grandi quantità di opere da siti che offrono accesso illecito a libri protetti. Infine, per evitare il processo, Anthropic ha proposto un risarcimento agli autori.