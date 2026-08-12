Donald Trump denunciato dalle associazioni Usa dei giornalisti per la vendita dei post su Truth

McGurn ha inoltre riferito che Trump Media ha già siglato più di 10 accordi per il servizio, generalmente per cifre comprese tra 60mila e 100mila dollari al mese. La società, ha aggiunto, sta trattando con grandi aziende tecnologiche, testate giornalistiche e sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale. Oltre a Trump, la causa cita come imputati la sua assistente esecutiva Natalie Harp, che pubblica abitualmente post su Truth Social per il presidente, il vice capo dello staff della Casa Bianca Dan Scavino, l'Executive Office of the President e l'ufficio della Casa Bianca.