Accesso prioritario ai social di Trump, ecco le aziende disposte a pagare cifre da capogiro

L'inquilino della Casa Bianca, che possiede circa il 41% di Trump Media tramite un trust gestito dai suoi figli, trarrà in ogni caso di certo profitto da questo servizio. Entrate di cui la TMTG pare avere abbastanza bisogno, considerando che la società ha registrato una perdita di 238 milioni di dollari solo tra aprile e giugno. Spostare l'attività sui social media potrebbe quindi essere vitale per una company che da quando esiste non ha ancora registrato profitti concreti. Il bilancio parla di un fatturato di 1,7 milioni di dollari, in aumento dell'89% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ma con una importante perdita complessiva figlia del calo delle criptovalute. Le cripto sono state finora d'altronde il vero business occulto dietro la TMTG. L'analista di 10x Research Markus Thielen arriva a dichiarare addirittura che la Trump Media sarebbe più che altro una società di partecipazione in criptovalute "avvolta attorno" a un'azienda mediatica. Non è un caso che proprio su Truth fosse stata già annunciata una nuova funzionalità di previsione dei mercati sviluppata con Crypto.com, accantonata solo dopo la mala parata che aveva coinvolto la moneta virtuale. Meglio a questo punto mettere nel cassetto un'idea simile e ripensare il servizio, trasformandolo in un tool pensato apposta per l'elite finanziaria di Wall Street. E qualcuno pare proprio aver già dimostrato interesse, anche se al momento nemmeno i più importanti organi di stampa sono riusciti a scoprire quali siano effettivamente le dieci aziende che hanno investito i loro soldi per sapere in anteprima l'ultima del Presidente.