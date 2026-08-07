Usa, amministrazione Trump darà 2 miliardi di dollari ad aziende produttrici di batterie e materiali critici

Batterie più potenti sono considerate fondamentali per applicazioni che vanno dai droni ai data center utilizzati per i modelli di intelligenza artificiale, rendendo la produzione nazionale una priorità per l'amministrazione. "Vogliamo che questi prodotti essenziali siano estratti, raffinati e prodotti proprio qui negli Stati Uniti" ha dichiarato Trump, sostenendo che la sua amministrazione abbia concluso circa 160 accordi nel settore dei minerali per un valore complessivo di quasi 40 miliardi di dollari. Secondo il presidente, grazie all'accelerazione delle procedure per ottenere le autorizzazioni, le aziende statunitensi stanno aprendo nuove miniere al ritmo più rapido dagli anni Cinquanta.