Trump deve fermare la costruzione sala da ballo alla Casa Bianca: ecco perché

Il presidente ha attaccato in particolare i due giudici della maggioranza, nominati da Barack Obama e Joe Biden, e ha invece citato ampiamente il dissenso della giudice Neomi Rao, da lui nominata. Per Rao, il tribunale di grado inferiore avrebbe commesso "un palese abuso di discrezionalità" e "non aveva giurisdizione", perché il National Trust for Historic Preservation, che ha promosso la causa, non avrebbe titolo per bloccare i lavori. La giudice ha inoltre sostenuto che il tribunale ha anteposto "il disappunto estetico di un singolo passante agli interessi di sicurezza del governo".