Lavori in corso alla Casa Bianca, per Melania Trump Natale in cantiere: allestimenti dimezzati e decorazioni low profile

La first lady ha scelto ogni dettaglio dell'arredamento, con una pianificazione iniziata con mesi di anticipo, ma la costruzione della nuova Ballroom ha posto limiti di spazio alla sua creatività
Un altro Natale alla Casa Bianca per Melania Trump, ma... con moderazione. La first lady ha scelto sì ogni dettaglio dell'arredamento, con una pianificazione iniziata con mesi di anticipo, ma stavolta la sua creatività è stata limitata dal cantiere aperto per la realizzazione della nuova Ballroom. Il risultato alla fine è stato questo: allestimenti dimezzati e addobbi low profile. E, poi, niente East Wing. E slalom tra impalcature e cazzuole per gli ospiti di cerimonie e banchetti. Sarà, comunque, un Natale "domestico", perché "Casa è dove si trova il cuore", come recita il tema stesso delle decorazioni natalizie, svelato da Melania in persona nel tradizionale video d'ordinanza diffuso via social.
Addio agli ori e allo sfarzo alla Versailles tanto amati dal marito. Un lontanissimo ricordo, ormai, i memorabili alberi di Natale rosso sangue del primo Natale Trump alla Casa Bianca. Il basso profilo è stato reso obbligatorio dai lavori in corso. Le decorazioni quest'anno rendono omaggio al 250esimo anniversario della firma della Dichiarazione d'Indipendenza del 1776 e della fondazione degli Stati Uniti d'America, che si celebrerà il prossimo anno.
L'albero di Natale ufficiale della Casa Bianca, sempre esposto nella Sala Blu, ha tra l'altro quest'anno un doppio valore, perché rende omaggio anche alle famiglie "Gold Star", quelle che hanno perso un loro membro durante il servizio militare attivo. Due in uno, dunque, dal momento che l'albero ufficiale "Gold Star" si trovava solitamente nell'Ala Est ed era il primo che i visitatori vedevano una volta entrati da quella porta, ma - come detto - la Casa Bianca è un cantiere: l'edificio e il colonnato che collegava l'East Wing al corpo principale della Casa Bianca sono stati demoliti a ottobre per fare spazio alla nuova sala da ballo voluta da Donald Triump.
Nella Red Room spiccano oltre 10.000 farfalle blu e gli alberi di mirtilli rossi dedicati alla campagna "Fostering the Future", parte dell'iniziativa Be Best.
La Sala Est è decorata con i colori patriottici rosso, bianco e blu e con simboli nazionali, tra cui l'aquila reale come puntale per l'albero, per celebrare l'imminente celebrazione nazionale "America250". Gli alberi sono adornati con stelle, rose e foglie di quercia. "In ogni comunità, siamo sollevati da semplici atti di gentilezza che riflettono il duraturo spirito americano di generosità, patriottismo e gratitudine", si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "Questi momenti ci ricordano che il cuore dell'America è forte e che Casa è dove si trova il cuore", le parole scandite da Melania Trump, che si è presentata nel suo incedere da top model navigata, con cappotto militaresco sartoriale appoggiato sulle spalle.
Il tema scelto da Melania Trump, inoltre, ha l'obiettivo di "mettere in luce il carattere sincero dell'America all'interno della Casa del Popolo", secondo quanto riferisce il suo ufficio. "Il continuo movimento mi ha insegnato che la casa non è solo uno spazio fisico. E' il calore e il comfort che porto dentro di me, indipendentemente da ciò che mi circonda", ha spiegato la moglie di Trump. "Questo Natale, celebriamo l'amore che portiamo dentro di noi e condividiamolo con il mondo che ci circonda. Dopotutto, ovunque ci troviamo, possiamo creare una casa piena di grazia, splendore e infinite possibilità".
Quest'anno le decorazioni sono state affidate al designer Hervé Pierre, che ha scelto come elemento dominante 10.000 farfalle blu come simbolo "di trasformazione e rinnovamento, l'essenza del Natale". Ci sono poi i classici fiocchi rossi che adornano le finestre della Casa Bianca, più di 50 alberi di Natale, 213 metri di ghirlande e nastri.
E con Hervé Pierre, all'opera un piccolo esercito di decoratori e decine di volontari, che hanno contribuito ad addobbare le sale della Residenza Esecutiva, utilizzando in tutto 75 ghirlande, 51 alberi di Natale, oltre 213 metri di ghirlande, più di 2.000 fili di luci, oltre 7.620 metri di nastri, oltre 2.800 stelle dorate, più di 10.000 farfalle e 54 chilogrammi di pan di zenzero.
Mentre nella Sala Blu è stato collocato l'albero ufficiale della Casa Bianca, dedicato anche alle famiglie Gold Star, nella Sala Est si rende omaggio al 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza. La tradizionale Gingerbread House, realizzata con 55 chili di pan di zenzero, raffigura il Portico Sud della residenza. La maggior parte del lavoro è stata completata dopo che i Trump si sono trasferiti nella loro residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il 25 novembre per il Ringraziamento. La coppia presidenziale ha poi fatto ritorno a Washington.
Le visite guidate del pubblico sono state sospese per alcuni mesi a causa dei lavori di costruzione della nuova Ballroom, ma sono riprese il 2 dicembre con un percorso aggiornato e limitato al cosiddetto "State Floor", che comprende: la Sala Est; Le Sale Verde, Blu e Rossa; la State Dining Room; la Cross Hall; e il Grand Foyer. Si attendono decine di migliaia di ospiti tra visite guidate, ricevimenti e feste natalizie. I visitatori entreranno ora alla Casa Bianca attraverso gli ingressi del Portico Nord su Pennsylvania Avenue, utilizzando un nuovo passaggio e un ingresso semi-permanenti.
Oltre le decorazioni di Natale curate da Melania Trump con l'aiuto di un designer, per l'occasione alla Casa Bianca è stato svelato anche il nuovo ritratto del presidente. Questa volta si tratta da una composizione di 6.000 mattoncini Lego sistemata nella Green Room, la Sala Verde dedicata al divertimento in famiglia durante le festività e dedicata alla creatività domestica con centrotavola di domino e carte da gioco, vicino a un ritratto di George Washington, sempre realizzato con la stessa tecnica.
Un altro dipinto del presidente Trump, raffigurato subito dopo il tentato omicidio dello scorso anno, domina la Cross Hall, ornata da alberi cremisi e oro.