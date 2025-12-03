Lavori in corso alla Casa Bianca, per Melania Trump Natale in cantiere: allestimenti dimezzati e decorazioni low profile

Un altro Natale alla Casa Bianca per Melania Trump, ma... con moderazione. La first lady ha scelto sì ogni dettaglio dell'arredamento, con una pianificazione iniziata con mesi di anticipo, ma stavolta la sua creatività è stata limitata dal cantiere aperto per la realizzazione della nuova Ballroom. Il risultato alla fine è stato questo: allestimenti dimezzati e addobbi low profile. E, poi, niente East Wing. E slalom tra impalcature e cazzuole per gli ospiti di cerimonie e banchetti. Sarà, comunque, un Natale "domestico", perché "Casa è dove si trova il cuore", come recita il tema stesso delle decorazioni natalizie, svelato da Melania in persona nel tradizionale video d'ordinanza diffuso via social.