Arriva il Natale alla Casa Bianca: Melania Trump accoglie l'abete gigante

La residenza presidenziale statunitense si è vestita a festa. Melania Trump ha accolto l'arrivo dell'albero ufficiale delle celebrazioni, un maestoso abete bianco alto 18 metri e mezzo, proveniente dalla fattoria Korson's Tree Farms nel Michigan. L'abete, trasportato su una carrozza trainata da due cavalli Clydesdale di nome Logan e Ben, è arrivato al North Portico tra sorrisi e applausi. Melania, avvolta in un cappotto color crema e guanti rosso scuro, ha posato accanto alla carrozza e ringraziato i conducenti, vestiti con cilindro e abiti tradizionali. "È un albero bellissimo", ha commentato la First Lady. L'albero sarà esposto nella Blue Room, dove diventerà il cuore delle decorazioni natalizie. La tradizione dell'albero ufficiale risale al 1966: ogni anno il vincitore del concorso nazionale della National Christmas Tree Association ha l'onore di fornire l'abete che illuminerà le feste presidenziali.