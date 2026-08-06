Trump firma un ordine esecutivo contro il "turismo delle nascite"
Il provvedimento, annunciato dal tycoon in un incontro con i media nello Studio Ovale, rischia di violare il 14esimo Emendamento. Le nuove misure, dunque, sono destinate a essere impugnate in tribunale
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Il presidente americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti nell'ambito del cosiddetto "turismo delle nascite", ossia la pratica di far nascere i propri figli mentre si è in viaggio negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il tycoon, incontrando i media nello Studio Ovale.
Il presidente americano, secondo il sito web d'informazione Axios, intende inoltre negare la cittadinanza automatica ai figli di alcune categorie di personale diplomatico straniero presente negli Stati Uniti e, potenzialmente, in futuro anche ai nati nei territori statunitensi.
Lo ius soli
Si tratta del secondo tentativo di Trump di limitare il principio dello ius soli negli Stati Uniti. Le nuove misure sono destinate con ogni probabilità a essere impugnate in tribunale per presunta violazione del 14mo Emendamento della Costituzione americana, che garantisce la cittadinanza a quasi tutte le persone nate sul territorio statunitense.
La sentenza della Corte Suprema
Lo scorso 30 giugno la Corte Suprema ha respinto un più ampio ordine esecutivo firmato da Trump nel giorno del suo insediamento, con cui il presidente cercava di negare la cittadinanza automatica ai figli di cittadini stranieri nati negli Stati Uniti. L'amministrazione, tuttavia, sostiene che la sentenza abbia lasciato comunque al presidente la facoltà di limitare il diritto di cittadinanza in base ad alcune eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza.