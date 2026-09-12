Due, in particolare, i fattori che hanno convinto Amodei a intervenire. "La mia prima preoccupazione è che, all'incirca dall'estate scorsa, l'intelligenza artificiale si sta evolvendo a un ritmo drasticamente più rapido" e "se non controllata, potrebbe superare la nostra capacità di comprendere e controllare questi sistemi". La seconda è relativa "all'incidente OpenAI-Hugging Face, in cui uno sciame di agenti ha agito essenzialmente come un collettivo fanaticamente devoto, conducendo attacchi informatici contro obiettivi non richiesti, sacrificandosi per il successo del gruppo e tentando di hackerare il sistema di valutazione delle loro prestazioni".