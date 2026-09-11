Intelligenza artificiale fuori controllo, OpenAi valuta di rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati

OpenAI starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di Intelligenza artificiale più avanzati. A riportarlo la notizia dagli Stati Uniti è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale - durante una riunione interna svoltasi questa settimana - l'amministratore delegato Sam Altman avrebbe lasciato intendere che la società potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. A incidere sulla decisione sarebbero le crescenti preoccupazioni sui rischi legati a un'Ia fuori controllo.