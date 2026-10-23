Maker Faire Rome 2026, Eni festeggia i 100 anni di Agip al Gazometro

Giunta alla quattordicesima edizione, Maker Faire Rome è promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma attraverso la sua azienda speciale Innova Camera. Quest’anno conta oltre 400 stand, 26 scuole secondarie e 27 tra università e centri di ricerca, con 145 progetti presentati, distribuiti in tre aree tematiche: Innovazione, Creatività e Scoperta. Oltre al Gazometro, la fiera occupa anche gli spazi dell’adiacente Istituto Superiore Antincendi.