Sempre il vicesindaco ha spiegato al quotidiano che il comune - allo stesso tempo - fornirà ai propri dipendenti alternative a pagamento. "Gli strumenti a pagamento limitano molto di più la reperibilità di chi ha fatto la domanda e di chi ha inserito quelle informazioni", tiene a spiegare Manera. Il regolamento - come viene specificato - rientra nell'ambito del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), che dal 2 agosto scorso impone anche ai sistemi generativi come ChatGPT di rendere riconoscibili i contenuti che producono. "Mi hanno contattato molti altri comuni per chiedermi informazioni", conclude.



L'iniziativa è stata apprezzate anche da Piacenza e Vimercate che hanno elaborato linee guida sull’intelligenza artificiale per i propri uffici ma con una struttura diversa da quello di Treviso. Infatti, non si tratterebbe di un divieto esplicito, ma di un sistema di autorizzazioni. Entrambi i testi, però, richiamano lo stesso regolamento trevigiano. "Il percorso di formazione interno per i dipendenti - spiega Manera - è già pianificato. Ci siamo affidati a una squadra di avvocati che ha studiato tutto quello che il mercato dell’IA offre". E aggiunge: "Voglio che i dipendenti utilizzino l’intelligenza artificiale con la consapevolezza che il livello gratuito comporta delle conseguenze".