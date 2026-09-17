OpenAI ha spiegato che due modelli, uno di ricerca non ancora rilasciato e una sessione di addestramento di GPT'5.6 Sol, hanno inserito istruzioni destinate a versioni future di se' stessi nei riepiloghi delle finestre di chat, "per celare all'utente errori o comportamenti non allineati". Un altro caso ha coinvolto un modello a uso interno che ha utilizzato una chiave Api trapelata "senza autorizzazione", arrivando poi a fabbricare dati. Altri due casi hanno coinvolto modelli e agenti che comunicavano tra loro tramite bacheche di messaggistica e sistemi di condivisione file non autorizzati, mentre l'ultimo caso ha visto due modelli, durante la fase di addestramento, caricare file su Internet per poterli citare come risposte pertinenti agli occhi dei valutatori umani.