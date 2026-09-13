Anthropic, il Ceo Amodei: "IA controllerà internet in 6 o 12 mesi senza misure di sicurezza"

Qualche giorno dopo le dimissioni di un giovane ricercatore da Anthropic, arriva un nuovo monito. Questa volta da Dario Amodei in persona, Ceo e cofondatore dell'azienda di intelligenza artificiale. L'imprenditore, in un'intervista a Cbs News, che andrà in onda a 'Cbs News Sunday Morning' e di cui è stata diffusa un'anticipazione, ha cercato di porre attenzione sull'avanzamento veloce dell'IA: "Senza un rallentamento, nel giro di 6 o 12 mesi potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet".
Un segnale d'allarme
L'intelligenza artificiale ha bisogno di attenzione e il suo sviluppo che corre molto veloce ha bisogno di un freno. Quello lanciato da Amodei è un segnale d'allarme: "Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido". Il leader di Anthropic ha descritto lo sviluppo dell'IA come una progressione del tipo "uno, poi due, poi quattro, poi otto, poi 16, poi 32", affermando che attualmente ci si trova "sulla curva" e che questa "sta iniziando a farsi ripida".
Tuttavia, per Amodei, tutto questo non significa interrompere di punto in bianco il progresso che sta andando avanti. Ma solo che c'è bisogno di adottare una piccola mossa: "Non significa che dobbiamo farci prendere dal panico oggi. Non significa che dobbiamo bloccare tutto. Dobbiamo rallentare".
Lo studio per intervenire
Per procedere con maggiore cautela sull'avanzamento dell'intelligenza artificiale, Amodei ha tracciato un piano in tre punti con l'obiettivo: il primo riguarda i valutatori interni ("embedded evaluators"), il secondo il coordinamento democratico e il terzo il coordinamento globale. Se gestita con attenzione, "l'IA può essere l'ultimo di una lunga serie di miracoli tecnologici che hanno elevato e nobilitato l'umanità", ha scritto in un post il Ceo di Anthropic. "Ma, come molte tecnologie precedenti, comporta dei rischi e, trattandosi di una tecnologia così potente, tali rischi sono gravi".