Anthropic, il Ceo Amodei: "IA controllerà internet in 6 o 12 mesi senza misure di sicurezza"

L'intelligenza artificiale ha bisogno di attenzione e il suo sviluppo che corre molto veloce ha bisogno di un freno. Quello lanciato da Amodei è un segnale d'allarme: "Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido". Il leader di Anthropic ha descritto lo sviluppo dell'IA come una progressione del tipo "uno, poi due, poi quattro, poi otto, poi 16, poi 32", affermando che attualmente ci si trova "sulla curva" e che questa "sta iniziando a farsi ripida".