tragedia sul manuslu

Valanga in Nepal, morti un alpinista indiano-tedesco e la sua guida sherpa

Dhruva Jyoti Guha e Fursemba Sherpa erano al Campo 3 quando una massa di neve ha travolto la loro tenda

21 Set 2026 - 09:27
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© Ansa

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Una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco e la sua guida nepalese sul Manaslu, in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8.163 metri. Dhruva Jyoti Guha e Fursemba Sherpa si trovavano al Campo 3 quando, nella notte di sabato 19 settembre, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il Campo 2 nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro. 

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L'allarme è scattato dopo l'interruzione delle comunicazioni con gli organizzatori della spedizione. Una squadra di soccorso ha successivamente individuato i corpi dei due alpinisti, sepolti sotto circa due metri di neve. Con queste due vittime sale a quattro il numero dei morti sul Manaslu nell'attuale stagione alpinistica. 

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