Valanga in Nepal, morti un alpinista indiano-tedesco e la sua guida sherpa

Una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano-tedesco e la sua guida nepalese sul Manaslu, in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8.163 metri. Dhruva Jyoti Guha e Fursemba Sherpa si trovavano al Campo 3 quando, nella notte di sabato 19 settembre, la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il Campo 2 nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.