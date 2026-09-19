Trentino, malore durante il trekking: escursionista muore davanti agli amici

I sanitari hanno tentato di rianimare l'escursionista, ma ogni manovra si è rivelata inutile. Al medico non è rimasto che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata dall'eliambulanza e portata a valle. I tre amici che si trovavano con l'uomo hanno invece iniziato la discesa in direzione di Novezza. Una squadra del Soccorso alpino di Ala è andata loro incontro e li ha accompagnati fino all'auto.