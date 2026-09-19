Trentino, malore durante il trekking: escursionista muore davanti agli amici

Un'escursione sulla vetta di Cima Valdritta si è trasformata in tragedia. Un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava sulla cima, spartiacque tra Veneto e Trentino, insieme a tre amici. L'allarme è scattato intorno alle 10.20. Approfittando di una momentanea apertura tra le nuvole, l'elicottero di Verona emergenza è riuscito a portare sul posto la squadra medica e il tecnico di elisoccorso, per poi atterrare al Rifugio Fiori del Baldo.
Soccorsi inutili
I sanitari hanno tentato di rianimare l'escursionista, ma ogni manovra si è rivelata inutile. Al medico non è rimasto che constatarne il decesso. La salma è stata recuperata dall'eliambulanza e portata a valle. I tre amici che si trovavano con l'uomo hanno invece iniziato la discesa in direzione di Novezza. Una squadra del Soccorso alpino di Ala è andata loro incontro e li ha accompagnati fino all'auto.