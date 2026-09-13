Miracolo in Piemonte, escursionista scomparsa trovata viva dopo cinque giorni

A individuarla è stata una squadra mista del soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della guardia di finanza, impegnata nelle ricerche lungo il versante compreso tra il Passo di Tesina e i Bagni di Vinadio. I soccorritori, che erano stati portati in quota dall'elicottero dei vigili del fuoco, hanno individuato la donna, viva e cosciente, seppure in condizioni di ipotermia, dopo aver trascorso diversi giorni e notti in montagna.