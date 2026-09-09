Moncalieri, donna trovata morta in casa: si cerca il fratello

A dare l'allarme è stata una vicina di casa, che non vedeva la donna da giorni e aveva avvertito un forte odore provenire dall'appartamento. Poco dopo le 22 i vigili del fuoco hanno forzato la porta e una volta all'interno, assieme ai sanitari del 118 di Azienda Zero, hanno trovato il corpo della donna e hanno non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le condizioni del cadavere fanno ritenere che la morte possa risalire a diversi giorni prima del ritrovamento. Sul corpo sarebbero stati riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa, ma saranno gli accertamenti medico-legali e l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Bocchiardi era vedova e non aveva figli.