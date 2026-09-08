"L'Italia è un Paese di umanità, credo che qui otterrò giustizia", prosegue l'uomo che davanti al giudice si era detto pentito per il gesto commesso tanto da convincerlo a rimetterlo in libertà. A incastrare il commerciante ci sono i filmati delle telecamere interne di videosorveglianza di via Breglio che mostrerebbero un altro tentativo di aggressione compiuto su una 40anne pochi minuti prima che la giovane entrasse nel locale. Come si legge nelle carte dell'ordinanza di scarcerazione, nonostante sia stata riconosciuta una difficoltà dell'indagato a "contenere i suoi impulsi" le scuse e il comportamento collaborativo sono stati ritenuti elementi sufficienti per non convalidare il fermo e procedere all'immediata liberazione.