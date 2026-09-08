Torino, testa di coccodrillo in valigia all'aeroporto: denunciato passeggero

La testa del rettile, appartenente alla specie "Crocodylia spp", era stata essiccata e avvolta nella carta da pacchi e si trovava all'interno del bagaglio del passeggero. Il controllo è stato effettuato nell'ambito delle attività di vigilanza e contrasto al commercio di specie protette e in via di estinzione, intensificate durante il periodo estivo per il maggiore afflusso di viaggiatori provenienti da località considerate a rischio. Il reperto è stato sottoposto a sequestro perché importato, secondo quanto contestato al passeggero, senza il previsto certificato o la necessaria licenza. L'uomo è stato denunciato per violazione della normativa che disciplina l'importazione di esemplari appartenenti a specie protette. La condotta contestata è punita con un'ammenda da 20mila a 200mila euro o con l'arresto da sei mesi a un anno.