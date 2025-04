Formiche selvatiche rare, scoperto maxi-contrabbando in Kenya: arrestati due cittadini belgi

Il valore stimato degli insetti si aggira intorno ai 7.800 dollari. Tra le formiche c’è la Messor Cephalotes, una specie di formica molto apprezzata dai collezionisti. Grazie al suo colore rosso, alle dimensioni della sua regina che possono raggiungere i 24 millimetri e alla sua capacità di formare colonie molto grandi. In particolare, le formiche giganti africane possono raggiungere quotazioni fino a 220 dollari l’una nel Regno Unito. In Kenya gli animali selvatici, compresi gli insetti, sono severamente protetti e ogni loro commercio richiede dei permessi, che i quattro trafficanti arrestati non avevano. L’autorità per la gestione della fauna selvatica denuncia quello che ha definito un "crimine grave" e un'operazione "premeditata", rilevando un "preoccupante cambiamento" nel traffico di animali. Nel 2023 tre persone erano state arrestate in Kenya dopo aver tentato di esportare illegalmente formiche in Francia.