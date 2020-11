Indonesia, scoperto traffico illegale di pappagalli: gli animali erano rinchiusi in bottigliette di plastica

Dozzine di pappagalli di contrabbando sono stati trovati su una nave attraccata a Fakfak, nella regione orientale di Papua, in Indonesia , e sequestrati. Gli animali era rinchiusi all’interno di bottigliette di plastica. Come riferito dalla polizia ai media locali, l’equipaggio dell’imbarcazione ha scoperto 64 pappagalli vivi e dieci uccelli morti dopo aver sentito rumori provenienti da una grande scatola. Finora non sono stati effettuati arresti.

Non è ancora chiaro dove fossero diretti i pappagalli, ha spiegato all'agenzia di stampa Afp il portavoce della polizia locale Dodik Junaidi.

Gli animali sequestrati fanno parte della specie del lori capinero, un tipo di pappagallo originario della Nuova Guinea. Una specie protetta in Indonesia, ma ricercata illegalmente per rifornire il commercio di animali domestici.

Non è la prima volta che gli uccelli vengono scoperti nascosti all'interno di bottiglie di plastica. Nel 2015, la polizia indonesiana ha arrestato un uomo che stava cercando di contrabbandare 21 cacatua crestagialla, un uccello in via di estinzione, in bottiglie.