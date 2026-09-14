Belluno, esce dal rifugio per fare una foto e precipita: morto un 43enne

Il Soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo ormai senza vita a circa 2mila metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. La squadra si è avvicinata e ha verificato che si trattava del corpo del disperso, che probabilmente si era sporto dallo spiazzo adiacente il bivacco scivolando nel canale sottostante. I soccorritori sono rimasti accanto alla salma fin quando, alle prime luci dell'alba, questa è stata recuperata dall'elicottero e trasportata a Palafavera, dove si trovavano carabinieri e vigili del fuoco.