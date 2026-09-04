Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di cinque ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Kalie McCrystal, di nazionalità canadese, risulta dispersa dal primo settembre. L'ultima traccia è una foto che la ritrae sopra la Capanna Carrel, con abiti leggeri (pantaloncini e una giacchetta) e uno zaino da trail, a quasi 4mila metri di quota. "Era vestita di bianco - spiegano i soccorritori - e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna. Ieri abbiamo fatto più rotazioni con l'elicottero. Abbiamo usato anche l'antenna Recco e cercato di agganciare il suo telefono, ma senza risultati positivi". Le ricerche, condotte da Soccorso alpino valdostano e guardia di finanza di Cervinia, al momento sono sospese.
In uno dei suoi ultimi post su Instagram aveva raccontato come si stava allenando. "Negli ultimi giorni sono a Cervinia, in Italia - scriveva Kalie McCrystal sui social il 7 agosto scorso - per prepararmi al mio grande obiettivo della stagione: scalare e ridiscendere il Cervino in meno di cinque ore passando per la Cresta del Leone. Ho pochi giorni a disposizione perché le condizioni migliorino e i miei polmoni, abituati al livello del mare, si adattino, quindi non ho perso le speranze e non mi arrendo ancora. Se voleste incrociare le dita per me, però, sarebbe fantastico".