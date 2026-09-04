Si stava allenando per salire e scendere il Cervino in meno di cinque ore quando è scomparsa sulle pendici della montagna. Kalie McCrystal, di nazionalità canadese, risulta dispersa dal primo settembre. L'ultima traccia è una foto che la ritrae sopra la Capanna Carrel, con abiti leggeri (pantaloncini e una giacchetta) e uno zaino da trail, a quasi 4mila metri di quota. "Era vestita di bianco - spiegano i soccorritori - e questo rende ancora più difficile individuarla sulla montagna. Ieri abbiamo fatto più rotazioni con l'elicottero. Abbiamo usato anche l'antenna Recco e cercato di agganciare il suo telefono, ma senza risultati positivi". Le ricerche, condotte da Soccorso alpino valdostano e guardia di finanza di Cervinia, al momento sono sospese.