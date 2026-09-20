Precipita per 100 metri in ferrata, morto escursionista

I soccorritori sono saliti all'attacco della Ferrata verde e, proseguendo lungo fianco, hanno trovato gli oggetti della vittima e poi il corpo a terra privo di sensi. Giunto sul posto con l'elicottero di Padova il medico ha potuto solo constatare il decesso. Il cadavere è stato rimosso si disposizione della Procura e la salma trasportata fino al campo sportivo per essere affidata al carro funebre e ai carabinieri. I due compagni di ferrata dell'uomo e i testimoni sono rientrati con i soccorritori.