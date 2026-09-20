Precipita per 100 metri in ferrata, morto escursionista

Un escursionista è morto nella giornata di sabato 18 settembre nel vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella Ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Il soccorso alpino di Arsiero e la centrale 118 di Vicenza sono stati attivati intorno alle 15.30 dalle chiamate di diversi testimoni oculari dell'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone e arrivato nella zona del Tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante.
L'arrivo dei soccorsi
I soccorritori sono saliti all'attacco della Ferrata verde e, proseguendo lungo fianco, hanno trovato gli oggetti della vittima e poi il corpo a terra privo di sensi. Giunto sul posto con l'elicottero di Padova il medico ha potuto solo constatare il decesso. Il cadavere è stato rimosso si disposizione della Procura e la salma trasportata fino al campo sportivo per essere affidata al carro funebre e ai carabinieri. I due compagni di ferrata dell'uomo e i testimoni sono rientrati con i soccorritori.