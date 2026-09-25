Il ballerino di flamenco Joaquín Cortes è stato insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia dall'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi. Alla cerimonia hanno partecipato personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, oltre a esponenti delle istituzioni, tra cui la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Dotato di immenso talento e carisma, Cortes ha contribuito a rinnovare la tradizione flamenca attraverso una sensibilità contemporanea, portandola sui maggiori palcoscenici internazionali e affermandosi come uno dei più celebri e riconoscibili interpreti della danza spagnola. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Cortes, classe 1969, ha instaurato con l'Italia un legame solido e duraturo, esibendosi nei più importanti teatri del Paese e prendendo parte ad alcune delle trasmissioni televisive di maggior successo.
Le parole dell'ambasciatore
"Questa onorificenza rappresenta un riconoscimento del profondo legame che Joaquín Cortes ha costruito con l'Italia, Paese nel quale il suo talento e la sua originalità artistica hanno trovato, nel corso degli anni, un pubblico particolarmente attento e affezionato", ha affermato l'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi. "La sua storia testimonia come la danza e la cultura possano creare legami che vanno oltre i confini e contribuire a rafforzare ulteriormente la conoscenza, l'amicizia e i rapporti culturali e artistici tra l'Italia e la Spagna", ha concluso.
Il legame con l'Italia
La presenza di Cortes nel panorama culturale e dello spettacolo italiano ha contribuito ad avvicinare il pubblico alla tradizione flamenca, favorendo la conoscenza e l'apprezzamento della ricchezza espressiva e del patrimonio di questa straordinaria forma d'arte. Nel corso degli anni, ha inoltre dato vita a significative collaborazioni con alcune delle più celebri personalità dello spettacolo italiano, tra cui Raffaella Carrà.