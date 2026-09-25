Il ballerino di flamenco Joaquín Cortes è stato insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine della Stella d'Italia dall'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi. Alla cerimonia hanno partecipato personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, oltre a esponenti delle istituzioni, tra cui la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Dotato di immenso talento e carisma, Cortes ha contribuito a rinnovare la tradizione flamenca attraverso una sensibilità contemporanea, portandola sui maggiori palcoscenici internazionali e affermandosi come uno dei più celebri e riconoscibili interpreti della danza spagnola. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, Cortes, classe 1969, ha instaurato con l'Italia un legame solido e duraturo, esibendosi nei più importanti teatri del Paese e prendendo parte ad alcune delle trasmissioni televisive di maggior successo.