Joaquín Cortés, il ballerino spagnolo ricoverato d'urgenza a Madrid

I campanelli d'allarme: tosse e cecità improvvisa

"Nonostante ciò ho provato senza sosta per settimane e sono riuscito a ballare a Madrid al Teatro Real (il 14 marzo) e a Barcellona al Liceu (il 26 marzo)", si legge nel post. Quello che era iniziato come un semplice spavento si è però gradualmente aggravato. "Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire e sono rimasto stordito mentre guidavo. Ho avuto paura, ma poi è passata. L'altro giorno sono arrivato a Madrid da San Sebastian e mentre tornavo a casa dall'aeroporto ho ricominciato a tossire, ma questa volta ho dovuto chiedere a Mónica Moreno (la moglie) di prendere il volante perché all'improvviso non vedevo più nulla".