Jerry Calà: "Non ho avuto paura di morire"

Le parole di Jerry Calà dopo l’infarto

"Credo che questa energia, questa ondata di amore – ha detto Jerry Calà ospite di Mara Venier a 'Domenica In' - mi abbia aiutato anche nei momenti difficili. Ti dico la verità, paura di morire, no, perché non so come mai, già da quelli che sono arrivati, i ragazzi del 118, poi la clinica che era lì, sono stato subito rassicurato e addirittura lì in sala operatoria mi dicevano 'guarda che tu adesso devi stare tranquillo'...".