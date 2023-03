Jerry Calà, infarto nella notte: trasportato in ospedale e operato

L'attore si trovava a Napoli per le riprese di un film di cui è regista e interprete: è stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coronario

L'attore, che sta trascorrendo qualche giorno nel capoluogo campano per le riprese di un film, è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso per un infarto ed è stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coronario.

Jerry Calà, 71 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo il malore accusato nella notte. "Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali", si legge in una storia sul profilo Instagram dell'attore. L'entourage dell'attore confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film.

Il nuovo film Jerry Calà è a Napoli per le riprese del film "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema" di cui è regista e interprete principale. La pellicola è ambientata tra il Capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Fanno parte del cast anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi.



L'annuncio del nuovo progetto cinematografico Jerry Calà aveva annunciato il suo progetto alla kermesse "Capri, Hollywood": "Da febbraio giro un film a Napoli, come regista attore e sceneggiatore. Ho già fatto sopralluoghi a Monte di Procida, che è un luogo straordinario, ma ambienterò la storia anche a Ischia perché voglio che si torni a parlare di questa splendida isola come luogo del cinema, celebre per questo fin dagli anni 60. Al centro della storia ci sarà il rapimento di una star, non posso dire di più, sarà con una società di produzione napoletana e con attori partenopei".

