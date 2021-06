Jerry Calà compie 70 anni, dai Gatti di Vicolo Miracoli al successo con i Vanzina

Dagli inizi come cabarettista con i Gatti di Vicolo Miracoli (insieme a Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini) ai film per la tv e per il cinema con i Vanzina. Jerry Calà , protagonista indiscusso degli Anni 80, compie 70 anni. "Sapore di Mare", "Vacanze di Natale", "I Fichissimi", "Yuppies", "Abbronzatissimi" e "Professione Vacanze" sono solo alcune delle commedie in cui ha lasciato il segno.

Jerry ha interpretato anche ruoli drammatici in film di Gian Luigi Polidoro ("Sottozero"), Pupi Avati (l'episodio d'apertura di "Sposi") e Marco Ferreri, vincendo sotto la regia di quest'ultimo il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1993, per la sua interpretazione in "Diario di un vizio".

Nel 1984 ha sposato a Las Vegas Mara Venier, dalla quale si è separato tre anni dopo. Il matrimonio finisce per i ripetuti tradimenti dell’attore. "Dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito!", ha raccontato la Venier a "Verissimo". Ma i due sono più uniti che mai: "Ci amiamo ancora, come fratello e sorella", ha detto Calà ospite di Mara a "Domenica In".

