Auguri alla "zia" Mara: la Venier compie 70 anni

E' una mamma e una nonna premurosa, ma per gli italiani resta sempre la zia Mara. La Venier compie oggi 70 anni e può brindare a una vita di successi e soddisfazioni. Partita da Mestre per raggiungere il marito aspirante attore a Roma, nella capitale è stata Mara a trovare il successo. Negli Anni Ottanta è una delle attrici più cercate dal cinema italiano, ma nel 1993 incontra il suo grande amore: la televisione.

I primi passi come attrice - Nata a Venezia nel 1950, la Venier appena 17enne diventa mamma di Elisabetta. A 21 anni si trasferisce a Roma per raggiungere il marito aspirante attore, ma nella capitale è lei ad essere notata da cinema e tv. Appena due anni dopo debutta infatti al cinema con " Diario di un Italiano" di Sergio Capogna e in tv nella serie di Dario Argento "La porta sul buio".

Gli anni al cinema - Negli anni Ottanta, Mara è nel cast di molte pellicole tra cui "Testa o croce" (1982) di Nanni Loy, che la diresse anche nel suo ultimo film per il grande schermo, "Pacco, doppio pacco e contropaccotto" (1993). E' l'ultimo ruolo per lei, che tornerà sul grande schermo soltanto per interpretare se stessa, come in "Paparazzi" (1998), "Torno a vivere da solo" (2008) e "Vacanze di Natale a Cortina" (2011).

La svolta in tv - Il 1993 è l'anno della svolta per Mara, che decide di dedicarsi al ruolo di presentatrice, arrivando ad affiancare Luca Giurato a "Domenica In". La Venier ha collaborato anche con Pippo Baudo nel Dopofestival di Sanremo e "Luna Park". Nel 1997, lascia la Rai per Mediaset , debuttando con la serata "Donna sotto le stelle" e con la trasmissione "Ciao Mara".

L'abbandono e il ritorno a "Domenica In" - Dal 2002 fino al 2006 è la padrona di casa di "Domenica In", ma dopo la lite tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila viene sostituita da Lorena Bianchetti. Dal 2010 al 2013 ha condotto "La vita in diretta", prima insieme a Lamberto Sposini e in seguito con Marco Liorni. Negli ultimi anni è apparsa anche come opinionista e giudice tv ("L'isola dei famosi" e "Tu si que vales") e dal 2018 è tornata al timone di "Domenica In".

Gli amori della zia - Dopo le nozze con Francesco Ferracini (padre di Elisabetta) la Venier ha una relazione con Pier Paolo Capponi, da cui ha il suo secondo figlio Paolo. Nel 1984 sposa a Las Vegas Jerry Calà, ma il matrimonio dura appena tre anni. Successivamente ha una lunga storia d'amore con Renzo Arbore, è solo nel 2006 che decide di dire sì al produttore Nicola Carraro. "E' l'amore della mia vita. La mia fortuna più grande è stata incontrarlo", ha confessato lei nel suo libro "Amori della zia".

