Come ha raccontato il cantautore, la notizia gli è giunta da Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. "Una mattina mi sono svegliato e ho trovato questo messaggio sul mio cellulare "Giuliano come stai? Il presidente Mattarella ti ha voluto nominare ufficiale al merito della Repubblica. Complimenti e auguri!". Parole che hanno lasciato spiazzato Sangiorgi, grato al Capo dello Stato: "Una notizia incredibile, soprattutto in un momento storico così. Grazie presidente Mattarella, sono onorato".