Giuliano Sangiorgi nominato Ufficiale al merito della Repubblica: "Sono onorato"
Il cantante dei Negramaro ha condiviso la notizia tramite un post sui social. Tanti gli auguri dal mondo dello spettacolo, tra cui Jovanotti ed Ermal Meta
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Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, festeggia sul suo profilo Instagram un grande traguardo, quello di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Una piacevole sorpresa per il cantautore, che ha ricevuto il riconoscimento dal presidente Sergio Mattarella. "È un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico come questo", ha commentato l'artista per condividere la notizia. L'onorificenza arriva dopo quella conferita a gennaio 2026 a Jovanotti di Commendatore della Repubblica, che ha commentato la notizia scrivendo: "Ufficiale e anche gentiluomo".
Un riconoscimento importante
Come ha raccontato il cantautore, la notizia gli è giunta da Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente e direttore dell'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. "Una mattina mi sono svegliato e ho trovato questo messaggio sul mio cellulare "Giuliano come stai? Il presidente Mattarella ti ha voluto nominare ufficiale al merito della Repubblica. Complimenti e auguri!". Parole che hanno lasciato spiazzato Sangiorgi, grato al Capo dello Stato: "Una notizia incredibile, soprattutto in un momento storico così. Grazie presidente Mattarella, sono onorato".
Gli auguri dal mondo dello spettacolo
Sotto al post, fra i molteplici auguri dei fan, anche quelli di molti artisti. "Evviva Giuliano!!! Ops ufficiale", ha scritto l'attrice Cristiana Capotondi, affiancata da Ermal Meta che commenta con un cuore rosso. "Congratulazioni Ufficiale!!!" aggiunge Carolina Crescentini, "Sei ufficialmente il re del mio cuore" ha commentato Fabio Balsamo, membro del gruppo comico The Jackal.
Come funziona la nomina
La nomina a Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) viene riconosciuta per il proprio impegno verso la nazione in diverse categorie. Come riporta il sito del Quirinale, "coloro a cui viene attribuito questo titolo sono riusciti a fare la differenza nel campo sociale, artistico, economico o nel servizio pubblico". Solitamente, le onorificenze vengono conferite dal presidente della Repubblica il 2 giugno o il 27 dicembre, prima della fine dell'anno.