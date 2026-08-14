Silvia Salemi, 30 anni di musica senza bilanci: "La mia 'End of Silence' è un invito a rompere il silenzio di chi soffre"

Parole che non possono lasciare indifferenti e infatti tutto quello che ne è seguito è anche il frutto del patrocinio e del sostegno di importanti associazioni di pazienti oncologici che hanno capito subito la potenza delle parole e della musica di Salemi incentivando il progetto che poi ne è nato. "Dopo aver scritto la canzone ho avuto la fortuna di incontrare la buona volontà e la collaborazione di una marea di realtà che si sono avvicinate a questo progetto per diffonderlo il più possibile, oltre che il sostegno di una importante casa farmaceutica", racconta Salemi. "Certo il tema è serio, doloroso". Ma non per questo deve essere trattato con "pietismo", sottolinea la cantante.