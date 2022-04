Auguri a Silvia Salemi, risentiamola cantare "Stai con me stanotte" nel 1997

Silvia Salemi

quarantaquattresimo compleanno il 2 aprile

, popolare artista italiana, festeggia il suo. Nel corso della sua carriera musicale e non, l’artista ha pubblicato sette album in studio, rilasciato numerosi singoli, condotto e partecipato a programmi televisivi e pubblicato un romanzo autobiografico.

Silvia Salemi

Festival di Castrocaro

Festival di Sanremo

disco per l'estate

si fa conoscere al grande pubblico nel 1995 quando approda e vince ilcon il brano "Con Questo Sentimento", passando direttamente alle selezioni per il Festival di Sanremo 1996 dove partecipa con il brano "Quando Il Cuore" che è presente nel suo primo omonimo album. Nel 1997 si ripresenta alnella categoria Big con la canzone "A Casa di Luca" che vince il premio miglior testo, a cui segue il suo secondo album "Caotica" che venne poi ripubblicato con la partecipazione aldove l'artista si classifica al secondo posto con il brano "Stai Con Me Stanotte". Rivediamola in questa esibizione.