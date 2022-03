Nel 1994 oggi usciva "Think about the way", rivediamo Ice MC cantarla a "Festivalbar"

Il singolo Think About the Way del rapper britannico Ice MC, veniva pubblicato il 18 marzo 1994 come secondo estratto da Ice'n'Green, terzo album in studio dell'artista. Il disco è stato presentato al "Festivalbar" 1994 ed è stato inserito nella colonna sonora di Trainspotting, film cult del 1996 diretto da Danny Boyle. Al brano collaborò anche la cantante italiana Alexia.

Il singolo ottenne un discreto successo in Svezia, Francia, Paesi Bassi e in Svizzera dove raggiunse il 10º posto. In Italia arrivò alla 3ª posizione, classificandosi il quindicesimo singolo più venduto del 1994.

L'album Ice'n'Green scalò le classifiche mondiali così come i tre singoli estratti da esso: Think About The Way, It's a Rainy Day e Take Away the Colour. In seguito al grande successo, l'anno successivo sarà pubblicato come remix album.