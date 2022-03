L'amore secondo Grace Jones a "Superclassifica Show" 1989

Rivediamo un'intervista andata in onda a "Superclassifica Show" 1989, in cui la cantante e modella giamaicana Grace Jones si raccontava a Maurizio Seymandi e presentava il suo nono album Bulletproof Heart, pubblicato proprio quell'anno. Riferendosi al titolo, "un cuore a prova di proiettile", il presentatore chiedeva alla cantante se avesse un cuore duro, lei rispondeva di no aggiungendo: "L'amore è un'esperienza che ti fortifica". Il successivo album di Grace Jones sarà Hurricane e arriverà dopo 18 anni.

"Superclassifica Show" è stato un programma musicale nato nella metà degli anni settanta. Nel 1980-1981 partirono le prime puntate a diffusione nazionale sulla neonata emittente Canale 5. La trasmissione, ideata e principalmente condotta da Maurizio Seymandi almeno fino al 1995, parlava dei dischi del momento e informava sulle classifiche di vendita, invitando spesso anche i cantanti.